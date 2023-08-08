У Херсоні ворог влучив у пункт незламності.

На Херсонщині через ворожі удари загинула людина, понад десять осіб зазнали поранення.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши по регіону 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

"Тільки по Херсону ворог випустив 18 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області… У Херсоні – в будівлю "Пункту незламності". Через російську агресію одна людина загинула, 13 - дістали поранення", - наголосив Прокудін.

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Обстріл Покровська: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ввечері 7 серпня російські військові завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку у місті Покровськ Донецької області. Згодом пролунав ще один вибух. Ворог бив по центру міста "Іскандерами".

Внаслідок удару пошкоджено 9-ти та п'ятиповерхівки, приватні житлові будинки, готель, заклади харчування, магазини та адміністративні будівлі.

Наразі відомо, що загинули 7 людей та майже 70 постраждали. Серед поранених - 29 поліцейських, 7 рятувальників, військові та двоє дітей.

Через високу загрозу повторних обстрілів вночі розбір завалів було припинено. Серед постраждалих - кілька осіб у важкому стані.

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