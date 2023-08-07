Окупанти завдали по місту два ракетних удари.

Росіяни поцілили ракетою по багатоповерховому житловому будинку у місті Покровськ (Донецька область), є жертви.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви", - написав глава держави у Telegram.

За його інформацією, на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - наголосив Зеленський.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак інформував, що внаслідок влучання ракет росіян по житловому будинку у Покровську вже відомо про двох загиблих цивільних.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих - жінку та чоловіка", - зазначив він.

Єрмак додав, що чотирьох поранених забрала "швидка". Рятувальники та медики працюють на місці влучання.

Своєю чергою глава Донецької ОВА Павло Кириленко інформує, що наразі відомо про 1 загиблу людину та 7 поранених внаслідок ворожої ракетної атаки на Покровськ.

"Інформацію щодо поранених і загиблих оновлюватиму мірою надходження", - зазначив він. За словами Кириленка, супротивники завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин.

"Пошкодили 9-ти та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - написав він. Чиновник зазначив, що зберігається загроза повторних атак, тому наполегливо просить цивільних спуститися в укриття.

Важливі останні новини про війну в Україні - що повідомлялося

Російські загарбники вже багато разів били ракетами по мирних українських населених пунктах, є руйнування, жертви й загиблі цивільні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу Збройних сил України, протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 33 авіаційних удари по території України, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зазначалось, що внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Також повідомлялося, що відбулося близько 28 бойових зіткнень.

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