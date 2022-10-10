Є ризик повторних ракетних ударів по області.

Вранці 10 жовтня Росія вдарила ракетами по Львівській області. Зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом", - повідомив Козицький.

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Він закликав жителів Львівщини залишайтися в укриттях. Є загроза нових ракетних ударів.

Місцеві жителі повідомляють про проблеми з електропостачанням та зв'язком в регіоні.

Ракетна атака на Україну: що відомо

Російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України. Під удар потрапив й Київ. Через вибухи всі підземні станції метро Києва працюють як укриття. Рух поїздів по червоній лінії призупинено.

Кілька вибухів прогриміло кілька вибухів. Над містом піднімається дим.

У Житомирі також звуки вибухів. Влада просить не залишати укриття.

Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому, Тернополі та інших областях.

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