Вранці 10 жовтня Росія вдарила ракетами по Львівській області. Зафіксовано влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Офіційно: зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом", - повідомив Козицький.
Він закликав жителів Львівщини залишайтися в укриттях. Є загроза нових ракетних ударів.
Місцеві жителі повідомляють про проблеми з електропостачанням та зв'язком в регіоні.
Ракетна атака на Україну: що відомо
Російські окупанти вранці в понеділок, 10 жовтня, влаштували масовану атаку по містах України. Під удар потрапив й Київ. Через вибухи всі підземні станції метро Києва працюють як укриття. Рух поїздів по червоній лінії призупинено.
Кілька вибухів прогриміло кілька вибухів. Над містом піднімається дим.
У Житомирі також звуки вибухів. Влада просить не залишати укриття.
Також відомо про звуки вибухів у Хмельницькому, Тернополі та інших областях.