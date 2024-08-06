Удар стався в районі щільної житлової забудови у центрі міста.

Внаслідок ракетного удару по центру Харкова пошкоджено будівлю поліклініки, під завалами можуть бути люди.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар стався у центральному районі міста.

"Щільна житлова забудова. Пожежа", - зазначив він.

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Згодом Терехов додав, що внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю поліклініки.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, наразі до медиків із гострою реакцією на стрес звернулися дві людини.

"Під завалами можуть перебувати люди", - поінформував посадовець.

Пізніше він заявив що, за попередніми даними, окупанти влучили "Іскандером".

"Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна", - зазначив Синєгубов.

Трохи згодом голова ОВА повідомив, що медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші лікуються амбулаторно.

Оновлено о 15:08. За інформацією рятувальників, серед постраждалих внаслідок удару по Харкову є дитина, якій менше року.

"Попередньо, внаслідок влучання у район житлової забудови постраждали 8 цивільних осіб, серед них 8-місячний хлопчик", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Також у Службі зазначають, що, крім лікувального закладу, пошкоджено офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вищого навчального закладу, нежитлові будівлі.

"На місці обстрілу виникла пожежа. З-під завалів надзвичайники врятували 5 осіб. Вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі, тривають аварійно-рятувальні роботи", - повідомляє ДСНС.

Оновлено о 20:58. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про 1 загиблого та вже 12 постраждалих у Харкові від ракетного удару росіян по центру міста.

Він зазначив, що зараз ще тривають рятувальні роботи.

"Під завалами – люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула", - сказав Зеленський.

ВІн запевнив, що усі необхідні сили для рятувальної операції залучені.

"І обов’язково Росії на це ми відповімо. Російський терор неминуче буде покараний", - наголосив глава держави.

Останні ворожі атаки Харкова

Цієї ночі російська армія кілька разів атакувала Харків з повітря. Місцева влада повідомляла, що ворог завдає ударів та про можливі "прильоти".

Також очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що удару було завдано по Циркунах Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа.

Про загиблих чи постраждалих внаслідок атак цієї ночі у Харкові та області не повідомлялося.

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