Про постраждалих не повідомлялося.

У ніч на вівторок, 6 серпня, у Харкові пролунали гучні вибухи. Місцева влада повідомляє про можливий "приліт".

О 00:34 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські загарбники завдають ударів. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що у місті було чутно звуки вибухів. "Схоже на "приліт". Будьте обережні у будь-якому випадку", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Після 00:50 Суспільне поінформувало про нову серію вибухів у місті. Згодом очільник обласної військової адміністрації повідомив, що удару було завдано по Циркунах Харківського району. "Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. На цю хвилину - інформація про постраждалих не надходила", - написав він у Telegram.

Відео дня

Вже о 01:27 Суспільне повідомило про чергові звуки вибухів у Харкові.

Вибухи в Україні

Нагадаємо, що наразі країна перебуває під атакою російських ударнів дронів. Повітряна тривога охопила Донецьку, Харківську, Рівненську, Житомирську та Хмельницьку області.

Вночі гучні вибухи чули жителі Києва та області. За попередніми даними міської військової адміністрації, окупанти завдали балістичних ударів ракетами типу "Іскандер-М" чи "KN-23".

Вас також можуть зацікавити новини: