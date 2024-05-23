Він наголосив, що світ проявляє слабкість, оскільки Україна позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів поблизу кордону.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий жорстокий обстріл Харкова російськими загарбниками.

"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі", - зазначив він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Президент повідомив, що екстрені служби вже працюють на місцях влучань, постраждалим нададуть необхідну допомогу. "Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів. І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують", - наголосив Зеленський.

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Як відзначив президент, терор усюди повинен програвати - у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. "І це наш спільний обов’язок - усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", - заявив глава держави.

Обстріл Харкова 23 травня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні завдали 15 ударів по Харкову. Наразі відомо про 7 загиблих та 16 поранених.

Мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, шо підприємство, по якому вдарили окупанти, займається звичайним друком, горить цех з папером.

Раніше видання Politico повідомило, що партнери не бажають відправляти вкрай необхідні Україні батареї ППО. Зокрема, Німеччина пообіцяла посилити протиповітряну оборону країни, але майже ніхто не підтримав її ініціативу.

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