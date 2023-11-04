На жаль, загинула одна жінка.

Ввечері в суботу, 4 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Полтавській області. Повітряна тривога тривала в регіоні понад 2 години – з 17.17 по 19:25.

Як повідомив в Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін, під ударом опинився Миргородський район Полтавської області (близько 150 кілометрів від кордону з Російською Федерацією).

"За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка. На місці працюють всі відповідні служби. Виїхав на місце події. Подробиці згодом", – написав Пронін.

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Удари росіян по Україні 4 листопада - що повідомлялося

Ввечері в суботу, 4 листопада, російські окупанти завдали удару по Дніпропетровській області.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про "прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Про постраждалих та загиблих не повідомлялося.

Напередодні у Комадуванні Повітряних Сил попередили про загрозу застосування балістичного озброєння у східних регіонах України.

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