Акцент був на ударах по Полтавській області.

Нічна ворожа атака проходила в декілька хвиль із задіянням більшої кількості засобів ураження – безпілотники ударного типу Shahed-136/131. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Специфічного такого нічого не було, схожа на попередні атаки. Лише збільшилась кількість засобів ураження – це безпілотники ударного типу Shahed-136/131", - сказав Ігнат про нинішню атаку.

Він зазначив, що в більшості регіонів України була оголошена тривога. "Великий акцент атаки був саме на Полтавську область, атакували в декілька хвиль. Виходили дрони групами, потім розділялись попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, кілька дронів навіть було на Західній Україні", - сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

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За його словами, знищено 18 із 20 дронів, а також знищено керовану авіаційну ракету Х-59. "Досить непоганий результат. На жаль, є і влучання, зокрема, в Кременчуцький нафтопереробний завод, де є певні ушкодження", - додав він. При цьому розповів, що противник намагається атакувати і заодно прослідковувати по маршруту слідування слабкі місця в системі ППО України, але Сили оборони готові всіма засобами знищувати ворога якомога ефективніше - працювали зенітно-ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних сил, а також інших складових Сил оборони України.

Ігнат зазначив, що в жовтні було менше ворожих повітряних атак у порівнянні з вереснем. "Очевидно, що засобів повітряного нападу, зокрема, крилатих і балістичних ракет ворогу бракує. Вони шукають різні варіанти щоб поповнити цей запас. Промисловість, на жаль, працює, але ми сподіваємось на партнерів, які будуть дещо блокувати поставку окупантам унікальних компонентів. Тому готуємось, посилюємся. Бачимо, що американські партнери нам теж допомагають, щоб поєднувати американські засоби ураження – ракети з радянськими комплексами, які в нас є. Це також вимушений крок на сьогодні для того, щоб посилити саме кількісно наші зенітно- ракетні підрозділи і захистити нашу інфраструктуру", - наголосив він

Атака по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої нічної атаки російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах України, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59. Зокрема, Х-59 та частину "шахедів" ворог випустив з Курської області РФ, решта ж ворожих ударних безпілотників атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ РФ.

Також вчора Міністерство юстиції США повідомило, що у США висунули обвинувачення громадянину РФ та двом громадянам Канади російського походження у зв’язку з контрабандою електроніки в РФ в особливо великих розмірах в обхід існуючих санкцій.

Слідство вважає, що вони впродовж року організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів на $10 млн, більшість з яких була використана на потреби російських військових.

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