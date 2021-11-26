Пропагандистські ЗМІ замовчують так званий "самопідрив" бойовиків / фото УНІАН, Анатолій Степанов

Командування ЗС РФ продовжує відправляти кадрових офіцерів та російських контрактних військових до ОРДЛО. На цьому тижні на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей прибула чергова група найманців з Росії для розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України

"Цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів", - розповіли в Управління.

Разом з тим у ГУР відзначили, що найманці РФ інтенсивно мінують місцевість. А це, своєю чергою, веде до втрат серед особового складу окупантів. У Росії, звичайно ж, про це мовчать.

Читайте такожЯрош сказав, яке страшне рішення ухвалив Путін щодо України"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - додали у прес-службі ГУР.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в "Слузі народу" назвали умову для запровадження воєнного стану в Україні. Депутат закликав українців не панікувати, проте бути готовими до подібного рішення.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко