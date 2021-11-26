Російські найманці мінують місцевість, а потім на мінах підриваються самі ж окупанти.

Командування ЗС РФ продовжує відправляти кадрових офіцерів та російських контрактних військових до ОРДЛО. На цьому тижні на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей прибула чергова група найманців з Росії для розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України

"Цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів", - розповіли в Управління.

Разом з тим у ГУР відзначили, що найманці РФ інтенсивно мінують місцевість. А це, своєю чергою, веде до втрат серед особового складу окупантів. У Росії, звичайно ж, про це мовчать.

Читайте такожЯрош сказав, яке страшне рішення ухвалив Путін щодо України"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - додали у прес-службі ГУР.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в "Слузі народу" назвали умову для запровадження воєнного стану в Україні. Депутат закликав українців не панікувати, проте бути готовими до подібного рішення.

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Автор: Поліна Кузенко