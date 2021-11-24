В ЄС закликають Росію припинити вживати односторонні заходи, які лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України.

В Європейському Союзі засудили указ президента Росії Володимира Путіна про визнання товарних сертифікатів з непідконтрольних уряду України окремих районів Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться у заяві речника із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петера Стано, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Європейський Союз засуджує російський указ, підписаний президентом Путіним 15 листопада щодо спрощення торговельних правил для забезпечення збільшення доступу товарів до і з тимчасово непідконтрольних уряду України районів Донецької і Луганської областей. Цей указ спрямований на подальше відокремлення тимчасово непідконтрольних уряду України районів Донецької і Луганської областей від України всупереч меті Мінських домовленостей", – наголошується у заяві.

Читайте також"Побоювання посилюються": очільниця МЗС Естонії висловилася про загрозу вторгнення Путіна в УкраїнуВ ЄС заявили, що такі односторонні заходи РФ порушують суверенітет і територіальну цілісність України, в тому числі щодо митного контролю, і створюють потенціал посилення напруги і збереження поточного статус-кво, одночасно перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити вживати односторонні заходи, які лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України. Європейський Союз у цьому зв'язку продовжить впроваджувати політику невизнання", – сказав Стано.

Нагадаємо, 15 листопада президент Російської Федерації підписав указ №657 про визнання Росією так званих "сертифікатів про походження товарів", які видаються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Україна передала ноту протесту МЗС Росії через указ про визнання товарних сертифікатів ОРДЛО.

Автор: Віталій Саєнко