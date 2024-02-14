Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" було уражено в результаті успішної атаки морськими дронами.
Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, це зробили українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України.
"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.
"У підсумку "Цезарь Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому", - зазначають в ГУР.
Також повідомляється, що цей великий десантний корабель проекту 775 ― одне із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.
В ГУР зазначають, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.
Потоплення "Цезаря Кунікова"
Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб підтвердив ураження російського великого десантного корабеля "Цезар Куніков".
Зазначалося, що у момент ураження російський ВДК перебував у територіальних водах України поблизу тимчасово окупованого Криму.
У мережі з'явилось нечітке відео, на якому видно, як у морі щось горить. Мешканці селища Кацівелі відчули сильну ударну хвилю. Ймовірно, вибухав боєкомплект ураженого корабля. Для порятунку потопаючого судна підійшов ще один корабель, також видно неподалік підводний човен.