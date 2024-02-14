Зазначається, що російський корабель атакували кілька морських дронів Magura.

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" було уражено в результаті успішної атаки морськими дронами.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, це зробили українські розвідники у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

"У підсумку "Цезарь Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому", - зазначають в ГУР.

Також повідомляється, що цей великий десантний корабель проекту 775 ― одне із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

В ГУР зазначають, що пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Потоплення "Цезаря Кунікова"

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб підтвердив ураження російського великого десантного корабеля "Цезар Куніков".

Зазначалося, що у момент ураження російський ВДК перебував у територіальних водах України поблизу тимчасово окупованого Криму.

У мережі з'явилось нечітке відео, на якому видно, як у морі щось горить. Мешканці селища Кацівелі відчули сильну ударну хвилю. Ймовірно, вибухав боєкомплект ураженого корабля. Для порятунку потопаючого судна підійшов ще один корабель, також видно неподалік підводний човен.

Вас також можуть зацікавити новини: