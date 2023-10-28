Моніторингова група назвала ряд виявлених комплексів ППО і РЛС.

Росія намагається захистити аеродром Бельбек під Севастополем (тимчасово окупований Крим) рядом систем ППО та РЛС, які проявляють себе досить "активно".

Про це повідомив OSINT-проект Radio & Nukes, опублікувавши супутникові знімки, датовані 26 жовтня.

"Вивчено радіолокаційний периметр поблизу авіабази Бельбек в Криму, Україна. Він виглядає досить активним", - йдеться в повідомленні проекту.

Виявлено наступні системи:

2 РЛС дальнього радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У.

1 РЛС виявлення системи С-300/400 або автономного типу 96Л6.

1 радар підходу RSP-27, які використовують для допомоги літакам при посадці, а не як ППО.

1 комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2".

Також на одному з кадрів показана зона прямої видимості радарів на цьому майданчику.

Чи реально для України встановити вогневий контроль над Кримом

Раніше в Defense Express оцінили заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що Україна з часом доб'ється вогневого контролю над територією Криму. На другому парламентському саміті Кримської платформи 24 жовтня гарант України назвав це "питанням часу".

Водночас військовий експерт Іван Кірічевський пояснив, що це не дослівний термін - заява Зеленського не означає, що Україна знищить все "що рухається" на тимчасово окупованому півострові. Він уточнив, як саме ЗСУ можуть встановити вогневий контроль над Кримом.

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