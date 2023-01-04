Сьогодні вранці в окупованому Севастополі та прилеглих районах міста пролунали вибухи.
За повідомленням Радіо Свобода, вибухи прогриміли біля військового аеродрому Бельбек. Місцеві пабліки скаржаться на "хлопки" в Севастополі – в районі Фруктового і Солдатського.
Яких-небудь інших даних з цього приводу немає. Також немає підтвердження роботи російської ППО.
Вибухи на аеродромі Бельбек
Раніше вибухи на аеродромі підтверджували 1 жовтня. Тоді місцевий гауляйтер Развожаєв стверджував, що трапилася "позаштатна ситуація": "За інформацією рятувальників, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся".
Вибухи в Криму - що відомо
З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.
У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.
У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.
Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.