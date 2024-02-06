Втрати, які російській армії завдають Сили оборони, даються взнаки.

Російські окупати не знижують інтенсивність штурмів Авдіївки на Донеччині, адже мають задачу захопити місто до президентських виборів у РФ у березні. Про це заявили офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький та майор запасу Олексій Гетьман, повідомляє Суспільне.

Він зазначив, що окупаційна армія не шкодує людей, проте наразі втрати на Авдіївському фронті даються взнаки, українські військові бачать панічні настрої серед російських солдатів.

За словами Цехоцького, російські війська у боях за Авдіївку останній тиждень знову активно використовують техніку.

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"Земля трохи померзла і сприяє цьому. Також на техніку вони ставлять засоби РЕБ, що трохи ускладнює знищення її дронами", - додав він.

Військовий розповів, що на ділянці фронту, яку утримує 59-та бригада, російські військові не доходять до українських позицій.

"Ми з великою радістю беремо їх в полон, але на нашому напрямку ворог не доходить до позицій. Коли вони попадають у приціл, а це трохи далеко від позицій, вони одразу знищуються. А назад вони теж піти не можуть, бо свої пристрілять", - заявив офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка.

Крім того, на його думку, втрати, які російській армії завдають Сили оборони, даються взнаки.

"Спостерігається трохи паніка в їхніх рядах. Незважаючи на таку інтенсивність, незважаючи на те, що вони відчувають запах крові, все одно вони відчувають паніку. Та кількість знищених окупантів, все одно дає свої результати", - підкреслив військовий.

Водночас, військовий аналітик Олексій Гетьман нагадав, що починаючи з 10 жовтня, коли армія РФ почала наступ на Авдіївку, втрати російського війська оцінюють в 17 тисяч, що більше, ніж Радянський союз втратив за 10 років Афганської війни, коли були втрачені близько 14 500 радянських солдатів.

"Вони не шкодуватимуть ресурсів. Техніку вони шкодувати будуть, бо в них є з цим вже певні обмеження, а людей - ні. Адже не військове підґрунтя для таких дій, а політичне. Російські війська штурмують Авдіївку з 10 жовтня. В них наступний дедлайн до 15-17 березня, коли відбудуться вибори (вибори президента в РФ). Вони будуть намагатись захопити місто, щоб на передодні виборів показувати для росіян привабливу картинку", - розповів Гетьман.

За словами Олексія Гетьмана, російська армія має ресурс направляти нові сили на штурми. Тут, зауважив він, воюють підрозділи "Шторм-Z", сформовані з колишніх ув’язнених та дезертирів, на півночі від міста стоїть так звана "армія ДНР".

Ситуація біля Авдіївки - деталі

Авдіївка наразі залишається однією з найскладніших ділянок фронту. По всьому периметру навколо міста зростає кількість бойових дій.

"Зараз основна динаміка розвивається на півночі самого міста, де є просування противника до ділянки, яка розташована, умовно кажучи, між Коксохімом та самою Авдіївкою. Там ворог у вихідні дні здійснив певне просування, використовуючи погану погоду, через яку розвідка була ускладнена, артилерія працювала менше", - розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За словами експерта, від ділянок, де точаться бої залишається десь півтора кілометра або менше до основної траси, яка є логістичним шляхом для самої Авдіївки. Там зараз ведуться активні бойові дії - ЗСУ намагаються утримати позиції та вибити окупантів з цієї ділянки.

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