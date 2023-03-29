ІПСО поширюють від імені пустих сторінок у соціальних мережах.

Росіяни запустили фейк про перепродаж західної допомоги українцями. У Центрі стратегічних комунікацій попереджають, що це чергова ІПСО росіян.

Росіяни поставили на рекламу текст начебто іноземних видань, у якому йдеться про розпродаж гуманітарної допомоги в Україні. У пості пропагандисти стверджують, що українські спекулянти накручують ціни та виставляють на продаж допомогу, яку надсилає Захід. Зокрема, амуніцію для ЗСУ. Мовляв, через це у Польщі набирає обертів гучний скандал.

"Насправді текст – фейковий. Росіяни далеко не вперше брешуть про перепродаж гуманітарки та зброї українцями. Так вони намагаються дискредитувати українців і послабити допомогу від партнерів", - йдеться у повідомленні.

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За даними Центру, рекламу запустили з традиційно пустих сторінок у Facebook під назвами Dyau Juad 28 березня.

Інші ІПСО РФ

Тільки вчора УНІАН розповідав, як росіяни зганьбилися, знявши бездарне постановочне відео про те, як "українські фашисти" зупиняють авто з цивільними, ображають їх та відкривають вогонь.

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало справжність пропагандистського ролика про "українських нацистів", які стріляють по автомобілю із жінкою та дитиною.

"Ролик виявився повним провалом і черговим тупим фейком російської пропаганди, яка у своїх хворобливих фантазіях не гребує жодними етичними нормами й темами", - зазначили в ГУР.

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