Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, ангари та господарські споруди.

Російські терористичні війська завдали чергових ударів по Харківщині, внаслідок яких одна людина загинула, а ще двоє - зазнали поранень.

Як повідомили в поліції Харківщини, у Куп'янську черех обстріли пошкоджені будівлі м'ясокомбінату. Там загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння - поранення дістав 67-річний чоловік.

Крім того, ударними дронами росіяни обстріляли село Гур’їв Козачок Богодухівського району, внаслідок атаки пошкоджена адмінбудівля. Також ворог обстріляв село з мінометів, через що пошкоджені ангари та господарські споруди фермерського господарства.

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Водночас, у селі Чернещина Ізюмського району внаслідок удару керованими авіабомбами було пошкоджено будівлі та трактор агропідприємства, а у Дружелюбівці Ізюмського району - поранено 55-річного чоловіка.

Правоохоронці за фактами порушення законів та звичаїв війни відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Російські обстріли Харківщини

Як відомо, росіяни обстрілюють Харківщину щоденно. Під численні атаки потрапляють наближені до прифронтової лінії населені пункти, по яким РФ може гатити з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації.

Зокрема, 27 серпня внаслідок ворожого обстрілу села Одноробівка Золочівської громади загинула жінка, яка перебувала на території домоволодіння.

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