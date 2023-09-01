Зараз окупанти більш економно завдають ударів ракетами.

Російські загарбники накопичують ракети і дрони для підготовки ударів по енергетичним об'єктам України під час опалювального сезону в Україні.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Очевидно, що вони будуть намагатися повторити минулорічний терор, і те, що пов'язане з ураженням енергетичних систем, буде мати значення для України і для ворога як потенційні цілі. Той факт, що вони зараз накопичують фактично ракетне озброєння, ми спостерігаємо, тому що очевидно, останні атаки більш економні. Виглядають досить скромно", - сказала Гуменюк.

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За її словами, робота загарбників у зміні тактики з виявлення систем ППО також свідчить про намагання росіян з'ясувати, де щільність української оборони ППО міцніша і потужніша.

"Всі атаки, які відбуваються зараз, як правило, виглядають підбір максимально ефективної тактики, тому що вони використовують і мішаний спосіб атаки з різними ракетами різного базування, і долучають до них дрони. Зараз ми спостерігаємо активність вантажної авіації, яка прямує за напрямком Тегеран-Москва з поставками очевидно компонентів до тих дронів виробництво яких вони налагоджують", - сказала Гуменюк.

Очікування зими в Україні - деталі

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що зимовий період в Україні буде складним через божевілля російського президента Володимира Путіна.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони наголосили, що в осінньо-зимовий період Росія знову має намір атакувати критичну інфраструктуру України, зокрема енергосистему.

В Повітряних силах припустили, що росіяни "будуть намагатися поцілити всюди", та спрогнозували, що взимку ворог, ймовірно, знову покладатиметься на ударні дрони "Шахед".

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