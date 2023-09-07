Йдеться про пропагандистську діяльність РФ, яку окупанти намагаються максимально поширити на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти завезли на тимчасово не підконтрольні Україні території Луганської області 750 тисяч шкільних підручників, здатних спотворити уявлення дітей про українську історію.

Переважна кількість книжок - про "історію РФ", яка відіграє ключову роль в системі "освіти", яку планує запровадити в українських школах Росія, зазначає Центр національного супротиву.

Там вказують, що ці книжки привозять на заміну українським підручникам. Останні вилучають зі шкільних бібліотек та спалюють.

Відео дня

"В цій системі школи є по суті осередками пропагандами й головною їх функцією є промивка мізків українським дітям. Це лише частина цілеспрямованої політики ворога направленої на знищення цілого покоління нашої нації", - вказує ЦНС.

Окупанти спустошили бібліотеки Маріуполя

Нагадаємо, у липні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти "розпорошують" місцеві бібліотеки у пошуках художніх книг та підручників, написаних українською мовою. Свій злочин росіяни виправдали тим, що нібито відвозять ці матеріали "на зберігання".

"Мабуть слово "бібліотека" - вже екстремізм з точки зору росіян, як і освіта", - вказував чиновник.

Вас також можуть зацікавити новини: