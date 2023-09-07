Окупанти завезли на тимчасово не підконтрольні Україні території Луганської області 750 тисяч шкільних підручників, здатних спотворити уявлення дітей про українську історію.
Переважна кількість книжок - про "історію РФ", яка відіграє ключову роль в системі "освіти", яку планує запровадити в українських школах Росія, зазначає Центр національного супротиву.
Там вказують, що ці книжки привозять на заміну українським підручникам. Останні вилучають зі шкільних бібліотек та спалюють.
"В цій системі школи є по суті осередками пропагандами й головною їх функцією є промивка мізків українським дітям. Це лише частина цілеспрямованої політики ворога направленої на знищення цілого покоління нашої нації", - вказує ЦНС.
Окупанти спустошили бібліотеки Маріуполя
Нагадаємо, у липні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти "розпорошують" місцеві бібліотеки у пошуках художніх книг та підручників, написаних українською мовою. Свій злочин росіяни виправдали тим, що нібито відвозять ці матеріали "на зберігання".
"Мабуть слово "бібліотека" - вже екстремізм з точки зору росіян, як і освіта", - вказував чиновник.