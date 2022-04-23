Водночас співробітникам російських редакцій погрожують звільненням за будь-який прояв антивоєнної позиції.

У Росії видавців наполегливо просять прибрати "некоректні" згадки України та Києва з усіх шкільних підручників. Ба більше, співробітникам російських редакцій погрожують звільненням за будь-який прояв антивоєнної позиції.

Про це пише видання "Медіазона".

Як повідомили на умовах анонімності співробітники "Просвещения" – одного з найбільших і найстаріших видавництв навчальної та педагогічної літератури в країні – курс на "вичистку" Києва та України начальство донесло до підлеглих ще 24 лютого. Зокрема мова про такі предмети, як історія, географія та література.

"Тобто перед нами стоїть завдання – зробити так, ніби України просто немає. Це набагато гірше, коли в підручнику просто не мовиться про якусь країну. Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше повірити в те, що їй розповідають про неї з телевізора", – цитує "Медіазона" одного зі співробітників видавництва.

Так, наприклад, в підручниках історії згадка Києва зводиться до того, що він в один час був столицею Київської Русі та його звільняла під час Другої світової війни Радянська Армія. Інакше кажучи, говорити про будь-яку самостійність України як країни вже не можна.

Також, планується, що в наступному навчальному році один з підручників видавництва випустить без прізвища автора на обкладинці, оскільки автор – громадянин України, і його прізвище "відверто натякає" на це.

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