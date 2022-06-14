Українські книжки відсортовано та завантажено в окремий автобус, який вирушив у Донецьк.

Окупанти вивезли усі книжки з бібліотеки в Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в Telegram.

"З уцілілого приміщення бібліотеки "державні волонтери" вивезли всі книги під приводом "на зберігання". І україномовні, і англомовні, і російськомовні. Мабуть слово "бібліотека" - вже екстремізм з точки зору росіян, як і освіта", - зазначив він.

Посилаючись на свої джерела, Андрющенко розповів, що українські книжки відсортовано та завантажено в окремий автобус, який вирушив у Донецьк.

"До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось вже недовго…", - додав радник мера.

Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що окупанти на Донбасі розпочали інвентаризацію бібліотечних фондів. "Екстремістські" книги вилучаються. Він зазначив, що екстремістськими окупанти вважають підручники з історії України.

"До екстремістської відносяться всі підручники з історії України... Про УПА і Степана Андрійовича взагалі промовчимо. Також підручники з літератури. Бо Стус - знову екстреміст. У підсумку всі україномовні книги вилучені для знищення. Маріуполь - наступний. Всі книги будуть знищені. Різниці між денаzивікацією і нацизмом вже немає", - зазначив Андрющенко.

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