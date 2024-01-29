Російська Федерація, яка веде загарбницьку війну проти України, здатна заміщувати втрати бронетехніки на фронті для продовження наступу.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.
Зокрема, у період з лютого 2022 року до січня 2024 року російські сухопутні війська імовірно втратили приблизно 2 тис 600 основних бойових танків та 4 тис 900 інших бойових броньованих машин в Україні.
При цьому, російські окупанти імовірно втратили на близько 40% менше техніки у 2023 році, аніж у 2022 році.
Як зазначає розвідка, досить імовірно, що зменшення показників втрат броньованої техніки пов'язано з дедалі більшим позиційним характером війни у 2023 році і з тим, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції.
Водночас, з жовтня 2023 року російські сухопутні війська на сході України знову перейшли у наступ. Під час цього періоду,російські втрати у важкій техніці збільшилися і загарбники імовірно втратили до 365 танків і 700 бойових броньованих машин та отримали незначні територіальні здобутки.
"Однак, Росія може напевно створювати не менше 100 основних бойових танків на місяць і зберігає здатність заміщувати втрати на полі бою та продовжувати цей рівень наступальної активності в осяжному майбутньому", - повідомила розвідка.
Потужності російського ВПК
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що у Росії є просування у виробництві дронів. Крім того, в РФ зараз виготовляють більше ракет, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2024 року.
Також, зараз військово-промисловий комплекс Росії працює над тим, щоб покрити втрати в озброєнні, спричинені вторгненням в Україну.