Зокрема, Росія здатна виробляти на місяць близько 100 танків.

Російська Федерація, яка веде загарбницьку війну проти України, здатна заміщувати втрати бронетехніки на фронті для продовження наступу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, у період з лютого 2022 року до січня 2024 року російські сухопутні війська імовірно втратили приблизно 2 тис 600 основних бойових танків та 4 тис 900 інших бойових броньованих машин в Україні.

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При цьому, російські окупанти імовірно втратили на близько 40% менше техніки у 2023 році, аніж у 2022 році.

Як зазначає розвідка, досить імовірно, що зменшення показників втрат броньованої техніки пов'язано з дедалі більшим позиційним характером війни у 2023 році і з тим, що Росія провела значну частину року в оборонній позиції.

Водночас, з жовтня 2023 року російські сухопутні війська на сході України знову перейшли у наступ. Під час цього періоду,російські втрати у важкій техніці збільшилися і загарбники імовірно втратили до 365 танків і 700 бойових броньованих машин та отримали незначні територіальні здобутки.

"Однак, Росія може напевно створювати не менше 100 основних бойових танків на місяць і зберігає здатність заміщувати втрати на полі бою та продовжувати цей рівень наступальної активності в осяжному майбутньому", - повідомила розвідка.

Потужності російського ВПК

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що у Росії є просування у виробництві дронів. Крім того, в РФ зараз виготовляють більше ракет, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2024 року.

Також, зараз військово-промисловий комплекс Росії працює над тим, щоб покрити втрати в озброєнні, спричинені вторгненням в Україну.

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