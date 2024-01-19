Одне з російських підприємств збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів.

Російське конструкторське бюро "Стратім" запустило виробництво бюджетного аналога іранського БПЛА Shahed під назвою "Яструб". Він має дальність польоту 350 кілометрів і бойову частину 800 кілограм.

Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на "Стратім", окупанти будуть використовувати новий дрон як приманку для відволікання української ППО. Тобто, застосовувати тактику, яку загарбники застосовували раніше під час серії ударів по Україні.

Наразі тривають льотні випробування прототипу, а тестування готового БПЛА заплановані на першу половину 2024 року. 18 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав у Московській області Державне машинобудівне конструкторське бюро "Радуга" (ДержМКБ "Радуга"), дочірнє підприємство Корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ).

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Раніше він наказав очільнику підприємства збільшити дальність польоту невстановленої зброї з 250 кілометрів до понад 300 кілометрів. Гендиректор КТРВ Борис Обносов розповідав, що підприємство вже випробувало зброю з дальністю польоту 310 кілометрів. Крім того, ДержМКБ "Радуга" знизило вартість виробництва цієї зброї та збільшило її бойову частину з 450 до 800 кілограмів.

Генеральний директор ДержМКБ "Радуга" Сергій Богатіков заявляв, що підприємство подвоїло штат співробітників, закупило нове випробувальне обладнання та інструменти, розширило виробничі площі, а також встановило 12-годинні зміни, що дозволило працювати цілодобово та збільшити обсяги виробництва.

Як підрахували аналітики, ці заяви та деякі факти свідчать про те, що ДержМКБ "Радуга" збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів.

Виробництво БПЛА у Росії

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, російські окупанти після першого контракту на постачання БПЛА з Ірану змогли налагодити власне виробництво, яке вже працює в Єлабузі.

У Повітряних силах розповідали, що Російська Федерація нарощує виробництво ударних дронів.

Наприкінці 2023 року у Російській Федерації почали серійне виробництво нового дрона. Йдеться про ударний безпілотник "Терміт".

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