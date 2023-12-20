Зараз військово-промисловий комплекс Росії працює над тим, щоб покрити втрати в озброєнні, спричинені вторгненням в Україну.

У Росії є просування у виробництві дронів. Крім того, в РФ зараз виготовляють більше ракет, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2024 року.

Про це повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. При цьому, за його словами, ці обсяги виробництва все одно не дозволяють окупантам накопичувати зброю.

"Якщо говорити про дрони – у них є просування в цьому напрямку. Щодо ракетного виробництва – так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще вкрай недостатньо, щоб заповнити їх втрати в результаті масованих ракетних ударів проти України", – зазначив він.

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Юсов додав, що зараз військово-промисловий комплекс Росії працює над тим, щоб покрити втрати в озброєнні, які були понесені у зв'язку з повномасштабною війною проти України.

"Говорити про накопичення і відновлення того рівня, який був до повномасштабного вторгнення, за більшістю номенклатури ми зараз не можемо", – констатував представник української розвідки.

Виробництво і модернізація зброї в Росії

Пропаганда РФ активно рекламує "нову" ракету Х-БПЛА. Її представили у 2021 році. У Росії стверджують, що це озброєння нібито здатне справлятися із завданнями, які не під силу протитанковим ракетним комплексам. Заявлена дальність – 10 км, а наведення відбувається по лазерному променю.

Крім того, в Росії заявили про плани модернізувати майже всі бомбардувальники Ту-22М3. На них хочуть поставити штанги дозаправки. Крім того, в РФ кажуть, що модернізований літак буде відрізняти оновлена бортова радіоелектронна апаратура і можливість застосовувати надзвукову крилату ракету типу Х-32.

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