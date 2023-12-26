Про знищення літаків у РФ заявили на тлі власної втрати корабля "Новочеркаськ".

У Повітряних силах Збройних сил України заперечили заяву Міноборони РФ про нібито знищення двох українських бомбардувальників Су-24 під час атаки на десантний корабель росіян "Новочеркаськ" у Феодосії.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, РФ чи не щодня "знищує" у себе у зведеннях українську авіацію.

"Звісно, що не підтверджую. Вони ж кожного дня "знищують" по п’ять наших літаків у себе у зведеннях… Звісно, що Росія намагатиметься вкласти населенню факти про знищення нашої авіації. Пакет літаків вони "знищують" у себе у зведеннях. Це не те щоб якісь ЗМІ писали чи телеграм-канали, а це офіційні їхні зведення, фейкові. Там у місяць виходить весь бойовий склад авіації. Вони почали вже F-16 знищувати. Тому вірити російським заявам про якісь-там знищені літаки, не варто", - сказав Ігнат.

Щодо того, чи міг уражений російський корабель використовуватися для перевезення зброї, речник командування Повітряних сил зауважив, що "вибух зумовлений не просто підривом чогось незначного".

"Це детонація боєприпасів, великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки й озброєння, так і для особового складу. Він тому і називається десантний, щоби навантажити свої відсіки і переміститися швидше від одного берега на другий. Цей корабель міг використовуватися для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на Запорізькому напрямку, також міг перевозити у Феодосію чи інші порти боєприпаси, зокрема і "Шахеди". Ворог атакує постійно "Шахедами", і знищення великої партії, будемо сподіватися, що це велика партія, може дати нам певний карт-бланш, як то кажуть", - прокоментував він.

Щодо того, якими саме ракетами був уражений корабель "Новочеркаськ", Ігнат відповів, що крилатими, але не уточнив якими саме.

"Зараз журналісти будуть питати: нашими чи партнерськими. Кожен виробник хоче бачити результат своєї роботи, отакий власне результат, як звісно, рекламу свого озброєння. У нас є Storm Shadow, є Scalp на озброєнні, які нам передають партнери. Звичайно, нам хотілось би мати німецьку ракету Taurus – це крилата ракета з дещо більшою дальністю. Але поки що такі ракети маємо на озброєнні", - зазначив він.

За словами речника, для ураження такого об’єкту було запущено не одну ракету, оскільки є розуміння, що крилаті ракети ворог може знищувати, бо це ціль дозвукова.

"Вони можуть їх знищувати і навіть знищували. Не будемо говорити, що цього не було. Але все ж не знищують. Завдяки тактичним прийомам більшість ракет долітає до своїх цілей. Ви бачили не раз це… Там є дуже серйозне ППО. Його треба подолати з допомогою певних тактичних прийомів, які застосовують Повітряні сили, можна завдяки західному озброєнню. Ми це вже неодноразово бачили – флагман флоту крейсер "Москва". Було проведено блискучу спецоперацію, завдано ударів, власне перехитрили росіян і продовжуємо це робити і зараз", - сказав Ігнат.

Знищення російського корабля "Новочеркаськ" - про що відомо

Вночі 26 грудня стало відомо про атаку Повітряних сил ЗСУ на великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії (тимчасово окупований Росією Крим).

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі. Він подякував українським військовим пілотам та іншим усім причетним за "філігранну роботу".

У Повітряних силах додали, що ВДК "Новочеркаськ" перевозив безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважила, що така потужна детонація на кораблі була спричинена не просто пальним. Вона зазначила, що вибух там був потужний, детонація - довготривала, а пожежа - масштабна.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що минулої ночі в порту Феодосії в окупованому Криму був пошкоджений російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Як повідомляють російські ЗМІ, корабель був пошкоджений внаслідок удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет.

Крім того, в російському міністерстві заявили, що нібито були збиті два українські Су-24, які здійснювали пуск авіаційних керованих ракет.

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