Втім, блискавичного прориву російської оборони, як на Харківщині, чекати не варто.

Російські окупанти зроблять "жест доброї волі" в Херсоні, а потім назвуть це "передислокацією" військ.

Таку думку висловив військовий огляда Денис Попович в ефірі каналу FreeДом.

"На Херсонському напрямку я схиляюся до "жесту доброї волі", яке може плавно перейти у передислокацію, як її назве російське командування", - заявив експерт, коментуючи ймовірний сценарій поведінки окупантів.

За його словами, на цьому напрямку зараз триває "повзучий наступ" української армії. Генштаб щодня звітує про просування. Однак таких проривів, як на Харківщині, скоріше за все, не буде. Цього не дозволить місцевість, а також концентрація російських сил.

"Там ситуація складається важче для української армії, але невідворотна, оскільки ми знаємо, що під артилерійський контроль взято фактично усю територію правобережжя за течією Дніпра. І, що найголовніше, під вогневим контролем основні вугли комунікації, зокрема мости через Дніпро та Інгулець. Там великі проблеми з логістикою, а без нормального забезпечення вести адекватно бойові дії вкрай важко", - підсумував експерт.

Контрнаступ ЗСУ триває в Херсонській області з кінця серпня. Наразі під вогневим контролем ЗСУ майже вся область, зазначила начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Разом з тим українські сили продовжують звільняти окуповані райони Харківської області і відбивати атаки ворога на Донецькому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: