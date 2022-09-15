Евакуйовано кілька районів міста.

Аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що ударом по гідротехнічним спорудам у Дніпропетровській області Росія хотіла перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні.

Про це йдеться у звіті ISW.

Річка Інгулець є важливим географічним об'єктом контрнаступу українських військ уздовж херсонсько-миколаївського адмінкордону, пояснили експерти.

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"Російські сили, ймовірно, націлилися пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо в світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидового Броду в рамках триваючого контрнаступу на Херсонщині", - пояснюють аналітики.

Росія завдала ракетних ударів х-22 з літаків стратегічної авіації по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Попередньо обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води.

Також місцеві повідомили про підняття рівня води в річці Інгулець. У зв'язку з чим евакуйовано два райони міста.

Контрнаступ ЗСУ триває в Херсонській області з кінця серпня. Наразі під вогневим контролем ЗСУ майже вся область, зазначила начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Разом з тим українські сили продовжують звільняти окуповані райони Харківської області і відбивати атаки ворога на Донецькому напрямку.

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