Зокрема, в області вже звільнено близько 388 населених пунктів.

Сили оборони України вже звільнили у Харківській області близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Вчора обіцяла вам уточнені дані по звільнених на Харківщині територіях. Дуже важливо їх сприймати у загальному контексті війни, а не окремо. В нас 2 500 км лінія фронту. З них 1 300 км - активні бойові дії. Ми ведемо оборонну операцію, в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії", - наголосила Маляр.

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"Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння", - зазначила заступник міністра.

Вона уточнила, що стосовно звільнених територій на Харківщині - цифри постійно уточнюються, бо процес у динаміці.

"Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись", - наголосила Маляр.

Тож, за її словами, з 6 вересня на Харківщині звільнено:

- близько 8 500 кв. км.

- близько 388 населених пунктів

- близько 150 тисяч людей.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на 11 вересня 2022 року ЗСУ звільнили близько 40 населених пунктів на Харківщині.

Згодом стало відомо, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.

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