Ворог підготував фейкові відео та фото, щоб показати недостовірну картину на полі бою.

Армія РФ готує масштабну інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) та використає тему українського "контрнаступу", щоб деморалізувати українців. Нагадаємо, що вороже Міноборони вже заявило про початок відповідної операції з боку українських захисників.

Про плани ворог попереджає СтратКом ЗСУ. За данними відомства, Росія почне поширювати через соціальні мережі та телеграм-канали заздалегідь підготовлені старі фото та відео, які демонструватимуть "поразки" армії України. Зокрема, будуть показувати підбиту техніку, загиблих та полонених.

Також ворог з метою введення в оману суспільства звітуватиме про невдалі операції українського контрнаступу, навіть якщо його за фактом не буде.

Відео дня

"Російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає", - повідомляє СтратКом.

Відомство нагадує, що суспільство має орієнтуватися у подібних питаннях виключно на оперативні зведення Генштабу, а також на структури стратегічних комунікацій нашої армії та повідомлення офіційних речників ЗСУ.

РФ вигадала ІПСО, щоб зіпсувати відносини України за партнерами

Нагадаємо, що у травні ворог також поширював у Facebook та інших соціальних мережах неправдиву інформацію про те, що українська влада нібито розкрадає гроші, що виділили партнери на підтримку України.

Ця ІПСО була направлена на міжнародних партнерів Києва з метою знизити рівень підтримки ЗСУ. Зокрема, фейкові повідомлення почали ширитися 7 травня на сторінці під назвою "The newsr".

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