Це далеко не перша спроба росіян налаштувати українців проти влади або ослабити підтримку міжнародних партнерів.

Росіяни в соцмережах продовжують розповсюджувати фейки про нібито розкрадання грошей міжнародних партнерів українською владою.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, в рамках чергової інформаційно-психологічної операції (ІПСО) ворог запустив у Facebook рекламу, у якій українську владу звинуватили в крадіжці допомоги, яку міжнародні партнери надають для боротьби з Росією.

У брехливому дописі російської пропаганди стверджується, що Україні надають "мільярдну допомогу", але українським військовим нібито "досі не вистачає ресурсів".

Відео дня

Зазначається, що рекламні кампанії з ворожою пропагандою були запущені з Facebook-сторінки під назвою The newsr, котра видає себе за "Новини та ЗМІ". Кампанію з розповсюдження фейкових новин запустили 7 травня, хоча сама сторінка була створена в соцмережі лише 6 травня.

"Станом на зараз вона не заблокована, тож усі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів Facebook. Сам акаунт - порожній", - додали в Страткомі.

Там також зазначили, що це далеко не перша спроба росіян налаштувати українців проти влади або ослабити підтримку міжнародних партнерів. Насправді ж фактів розкрадання допомоги не фіксували ні партнери, ні міжнародні організації.

"Аби не дати ворогу посіяти паніку та розбрат в Україні, важливо не реагувати на ІПСО росіян. Блокуйте подібні матеріали та надсилайте скарги до служби підтримки Facebook", - закликали в Страткомі.

Російське ІПСО у соцмережах - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні росіяни розповсюджували фейк про "перепродаж" українцями західної допомоги. Зокрема, пропагандисти поставили на рекламу текст нібито іноземних видань, у якому йдеться про розпродаж гуманітарної допомоги в Україні.

А нещодавно в Фейсбуці виявили вкиди щодо нібито "протистояння" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Зокрема, російські брехуни поставили на рекламу дописи про те, що Залужного нібито готують на роль майбутнього українського президента.

Окрім цього відомо, що ворожа пропаганда створює фейкові акаунти українських військових у соцмережах і месенджерах з метою поширення своїх наративів. Таким чином спецслужби РФ намагаються деморалізувати українське суспільство.

Вас також можуть зацікавити новини: