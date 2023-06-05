Стверджується, що глава Генштабу РФ Герасимов опинився на передовій, де наступали ЗСУ.

Вранці в неділю, 4 червня, ЗСУ почали масштабний наступ на п'яти ділянках фронту на "Південно-Донецькому напрямку", задіявши відразу 8 батальйонів. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Росії.

Як заявив речник російського Міноборони Ігор Конашенков, українське командування ввело в бій стратегічні резерви, задіявши дві бригади - шість механізованих і два танкових батальйони.

"Метою противника був прорив нашої оборони на найбільш вразливій, на його думку, ділянці фронту. Своїх завдань противник не домігся, успіху не мав", – стверджує Конашенков.

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У Міноборони РФ заявили про нібито сотні вбитих українців і десятки знищених танків, БМП і бойових бронемашин. При цьому стверджується, що начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов у цей момент нібито перебував на одному з "передових пунктів управління" даного напрямку фронту.

Зазначимо, що український Генштаб не повідомляв про наступ українських сил на цій ділянці фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, протягом останньої доби російські війська здійснили 29 атак на кількох ділянках фронту. Зокрема загарбники намагалися наступати на Куп'янському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

У ранковому зведенні американського Інституту вивчення війни стверджується, що ЗСУ мали обмежене просування в Запорізькій області. За даними аналітиків, українські сили звільнили ряд населених пунктів на південь від великої Новоселівки.

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