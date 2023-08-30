На чергування вийшов ракетний корабель проєкту "Буян-М".

Російські загарбники вивели в Чорне море ракетоносій. Як повідомляють Сили оборони півдня України, на бойове чергування ворогом виведено надводний ракетоносій.

"Малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - розповіли військові.

Зазначається, що станом на зараз активності ворожої авіації не зафіксовано, інформації про пуски ударних безпілотників поки не надходило.

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"Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим. Сигнали повітряної тривоги - обов'язковими для реагування", - наголошують українські захисники.

Російські кораблі в Чорному морі - деталі

Вранці 30 серпня корабельне угруповання окупантів становило 11 одиниць: 10 - в Чорному морі та один корабель - в Азовському. Ракетоносії на бойовому чергуванні були відсутні та заведені в пункти базування.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив масовану атаку, запустивши спочатку ударні безпілотники типу Shahed-136. Було знищено п’ять дронів: три над Миколаївщиною та два - над Кіровоградщиною.

Пізніше, з використанням стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря росіяни атакували Одещину ракетами повітряного базування, імовірно, Х-101/Х-555/Х-55. Вісім ракет знищено силами протиповітряної оборони та Морської охорони над морем.

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