Російські загарбники вивели в Чорне море ракетоносій. Як повідомляють Сили оборони півдня України, на бойове чергування ворогом виведено надводний ракетоносій.
"Малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - розповіли військові.
Зазначається, що станом на зараз активності ворожої авіації не зафіксовано, інформації про пуски ударних безпілотників поки не надходило.
"Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим. Сигнали повітряної тривоги - обов'язковими для реагування", - наголошують українські захисники.
Російські кораблі в Чорному морі - деталі
Вранці 30 серпня корабельне угруповання окупантів становило 11 одиниць: 10 - в Чорному морі та один корабель - в Азовському. Ракетоносії на бойовому чергуванні були відсутні та заведені в пункти базування.
Нагадаємо, вночі ворог здійснив масовану атаку, запустивши спочатку ударні безпілотники типу Shahed-136. Було знищено п’ять дронів: три над Миколаївщиною та два - над Кіровоградщиною.
Пізніше, з використанням стратегічної авіації, з акваторії Чорного моря росіяни атакували Одещину ракетами повітряного базування, імовірно, Х-101/Х-555/Х-55. Вісім ракет знищено силами протиповітряної оборони та Морської охорони над морем.