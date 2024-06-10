Російський прапор у Рижівці було знято, а присутності російських загарбників у цьому населеному пункті немає.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що російські окупанти спробували організувати пропагандистську операцію у селі на Сумщині.

Як повідомив глава держави у Telegram, він розпочав день із доповіді Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, з подробицями по всіх напрямках.

За словами президента, на Сумщині українські сили повністю контролюють ситуацію. Зокрема, продовжується активність російських диверсійних груп, які знищують, і будуть продовжувати знищувати.

Відео дня

"Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - наголосив Зеленський.

При цьому, на Харківщині тривають українські контрударні дії.

"Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати", - відзначив глава держави.

Водночас, найбільш важко на Донеччині.

"Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій", - заявив Зеленський.

На південних напрямках ситуація загалом без змін.

"Продовжуємо посилювати позиції", - додав президент.

Глава держави дякує всім українським солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах і повністю реалізовують українські завдання в цій війні.

"Цей тиждень надзвичайно важливий для українських міжнародних позицій. Дипломатія, щоб досягати необхідних результатів, завжди повинна спиратися на ефективну силу. Саме тому зараз маємо вистояти проти будь-яких російських ударів та провокацій на фронті й у прикордонні. І маємо завдавати окупанту саме таких втрат, які наближають нашу українську перемогу на всіх рівнях", - повідомив Зеленський.

Ситуація на Сумщині - останні новини

Як повідомляв УНІАН, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що полк "Ахмат-Чечня" нібито окупував селище Рижівка у Сумській області. Водночас, голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю заяву. Він сказав, що російський окупаційних військ у Рижівці немає.

Вас також можуть зацікавити новини: