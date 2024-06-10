За його словами, населений пункт нібито взяли за три дні.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що полк "Ахмат-Чечня" нібито окупував селище Рижівка у Сумській області.

Голова Білопільської громади Юрій Зарко спростовує цю заяву. Він сказав Суспільному, що російський окупаційних військ у Рижівці немає. Варто зазначити, що в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України не повідомлялося про бої на цьому напрямку.

Кадиров запевняє, що окупанти взяли селище на кордоні з Курською областю "усього лише за три дні". "Такий самий фінал чекає й на інші території, які тимчасово перебувають під гнітом укрофашистських і натовських формувань", - написав він.

Відео дня

На опублікованому відео можна побачити одного з окупантів, який тримає російський прапор у руках. На наступному кадрі продемонстровано наближені таблички "Рижівська бібліотека" та "Рижівська сільська рада".

Ситуація на фронті: дані Генштабу

В останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що за добу на фронті відбулося 73 бойових зіткнення з окупантами.

Бої велися на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: