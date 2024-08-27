Бойові дії наблизились до Мирнограда, розташованого неподалік від Покровська.

На Покровському напрямку українські військові докладуть максимум зусиль, щоб зупинити ворога, або ж намагатимуться завдати йому максимальних втрат. Про це в інтерв’ю Radio NV заявив військовослужбовець 411-ї бригади безпілотних систем Олександр Солонько.

"Простої прогулянки їм, звісно, ніхто не обіцяв. Зрозуміло, що ми будемо, як би не складалася ситуація, докладати від себе максимальних зусиль, аби їх зупинити. Або принаймні зробити так, щоби для них це стало кісткою в горлі", - розповів він.

Солонько не береться давати оцінку тому, якою може бути ситуація на полі бою на цьому напрямку через тиждень або місяць.

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"Я не можу, я – солдат, моя справа — це тактика. Я маю виконати якусь задачу, яку мені ставлять, знищити ворога тощо… Читав декого з військових і людей, які чи то оглядачі, чи то аналітики — не знаю, як їх правильно називати, — які обіцяють росіянам спочатку новий Бахмут у Новогродівці, потім новий Бахмут у Селидовому. Я не хочу розкидатися якимись такими словами чи робити якісь оціночні судження, бо в нас реально йде дуже велика напруга зусиль… Не хочу ні впадати в якусь паніку, з іншого боку – робити якусь браваду, якісь позитивні оцінки, які можуть не мати підстав. Ми просто будемо битися. Вже бій покаже, який буде результат цього всього", - пояснив військовослужбовець.

Він зазначив, що бойові дії наблизились до Мирнограда – місто фактично вже є полем бою.

"Хоч вони (росіяни – УНІАН) ще туди не зайшли, але вже у південних кварталах, які найближче прилягають до зони бойових дій, неможливо жити. Якщо там хтось із людей залишається, їх треба примусово вивозити, тому що у цій частині місто непридатне для життя", - зазначив Солонько.

За його словами, в гуманітарному плані ситуація на Покровському напрямку теж дуже складна.

"Крім Мирнограда і Покровська, ще є низка населених пунктів, сіл і міст, із яких люди евакуюються, втрачають житло, їхнє життя ламається. Затоплюються шахти, які незабаром можуть бути окуповані, бо очевидно – немає сенсу залишати під контролем ворога ресурси, які він потім захоче використати у своїх економічних інтересах", - зауважує військовий.

З іншого боку, як підкреслив захисник, такі дії завдають удару й по українській економіці.

"В районі Покровська зосереджені дуже цікаві і для нашої економіки шахти. Це економічна втрата, додатковий тиск на систему соціального забезпечення країни, бо величезна кількість людей евакуюється, всім їм потрібно допомогти. Це витягує додатковий економічний ресурс із країни", - заявив Солонько.

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на усьому фронті. Росіяни розвивають свій наступ з метою захоплення міста Покровськ, яке є важливим логістичним маршрутом для ЗСУ на Донеччині.

За інформацією іноземних ЗМІ, російські війська перебувають за 12 кілометрів від центру міста, що робить його більшу частину досяжною для ворожої артилерії та безпілотників.

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