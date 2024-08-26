Навіть елітна 47-а механізована бригада української армії не може повністю зупинити окупантів.

Якщо військове командування України сподівалось, що вторгнення в Курську область послабить тиск на ЗСУ на східному фронті, то рішення РФ, ймовірно, його розчарувало.

Як пише Forbes, загарбники залишили війська на східному фронті, кинувши на Курщину молодих та погано навчених призовників.

"По суті, Росія промінює Курськ на частину східної України. Україна промінює частину сходу на Курськ. Чи вартий будь-який компроміс – це політичне питання, яке не має легкої відповіді для обох сторін", - зазначає видання.

Відео дня

Наразі окупанти продовжують просуватись в районі Покровська - у п'ятницю їхня піхота зайшла у Новоградівку і навіть підбила з гранатомета український танк. Покровськ розташований біля основних українських магістралей постачання на захід від Донецька.

Навіть елітна 47-а механізована бригада української армії з двома десятками вцілілих танків М-1 "Абрамс" не змогла зупинити наступ ворога. За даними Conflict Intelligence Team, якщо для захисників міста і є надія, то вона полякає у значних російських втратах, які обтяжують окупантів.

"На Покровському напрямку противник починає відчувати дефіцит ресурсів. Кількість попередніх напрямків зменшилася з семи до трьох за два тижні", – зазначили в Українському центрі оборонних стратегій.

Однак навіть повільне просування є небезпечним, оскільки лінія фронту наближається до Покровська. У виданні вважаються, що якщо це призведе до ширшого розвалу української оборони на сході, Київ може пошкодувати про початок Курської операції.

Ситуація у Покровську

Раніше аналітик DeepState Роман Погорілий заявив, що ситуація на Покровському напрямку складна та лише погіршується. За останніми даним, ворог просунувся біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному на Покровському, Курахівському і Торецькому напрямках Донецької області.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький розповів про обстановку в районі Покровська.

Я знаю більше, скажу менше. Ми можемо зробити дуже гарну картинку. Якщо все складеться так, як треба, то ворога може чекати дуже, для них дуже негарна несподіванка, а для нас - дуже гарна", - пообіцяв він.

Вас також можуть зацікавити новини: