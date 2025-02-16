Росіяни пересувалися цивільним транспортним засобом на місце запуску розвідувального безпілотника.

Двоє операторів російських безпілотників пересувалися на неброньованій вантажівці. Українські сили завдали по них удару за допомогою HIMARS і дронів. Головне управління розвідки вважало за необхідне використати цінні ресурси - розвідувальний дрон, ракетну систему й ударні безпілотники - для ліквідації цієї групи аеророзвідників, пише Forbes.

У той час як війна Росії проти України триває четвертий рік, а підтримка США стикається з політичними викликами, українці докладають зусиль, щоб зберегти свою ключову перевагу на полі бою — контроль над небом за допомогою дронів.

Операція відбулася в Запорізькій області. Український розвідувальний дрон Shark помітив підозрілу цивільну вантажівку на російському боці лінії фронту та почав стеження. Втративши значну кількість військової техніки, росіяни все частіше використовують цивільні транспортні засоби для пересування та бойових операцій.

Українські сили виявили, що вантажівка перевозила російський дрон "Орлан". Вирішивши не допустити його запуску, українська розвідка звернулася до військових із запитом на вогневу підтримку. Незабаром HIMARS випустив касетний боєприпас, який вибухнув над позицією російських операторів, завдаючи смертельних уражень.

Ймовірно, російські оператори загинули або втекли, оскільки наступні українські дрони безперешкодно атакували вантажівку та "Орлан", знищивши їх. ГУР повідомило про цю операцію, наголошуючи на важливості боротьби за свободу.

Однак українці стикаються з новими викликами. Російські сили почали активно використовувати безпілотники на оптоволокні, які не піддаються радіоелектронним перешкодам. Українські військові відповідають на це стратегією превентивних ударів, намагаючись знищити операторів дронів ще до їхнього запуску.

Разом із військовими труднощами зростають і політичні загрози. Дональд Трамп вимагає, щоб Україна передала США половину своїх корисних копалин як плату за допомогу. Крім того, він натякає на можливе скорочення майбутньої підтримки, якщо Київ не погодиться на ці умови.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

15 лютого російські окупаційні війська проводили штурмові дії в напрямку Костянтинополя та Улаклів Донецької області. За даними проєкту DeepState, росіяни розпочали накати на ці населені пункти від самого ранку.

Поки в Мюнхені на безпековій конференції обговорюють врегулювання війни в Україні, 15 лютого видалося найважчим днем на фронті від початку 2025 року. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 сталося 250 бойових зіткнень.

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