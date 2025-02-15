Росіяни різко активізувалися на передовій.

На тлі розмов про мирні переговори та завершення війни в Україні російські окупанти різко активізувалися на фронті. Від початку доби на передовій відбулося 250 бойових зіткнень із противником, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"У порівнянні з минулою добою противник значно активізував зусилля, загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Так, на Покровському напрямку зафіксовано 67 разів спроб окупантів просунутись на позиції українських підрозділів. За попередніми даними, протягом дня там знешкодили 536 окупантів, з них 261 – безповоротно. Крім того, бійці Сил оборони знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ та два мотоцикли, а також пошкодили три танки, десять бойових броньованих машин, чотири автомобілі та артилерійську систему росіян.

Відео дня

24 рази ворог намагався прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку. Ще 17 атак зафіксували на Торецькому, 26 – на Лиманському, 29 – на Краматорському, 37 – на Купʼянському, 5 – на Харківському, 2 – на Оріхівському, 8 – на Придніпровському.

На Курському напрямку загарбники з початку доби дев’ять разів вдавалися до наступальних дій, всі атаки ворога відбито.

Проєкт DeepState акцентує, що на фронті видався найважчий день від початку 2025 року. Зазначається, що сновна активізація противника була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку.

Війна в Україні – ви могли це пропустити

Росіяни не полишають спроб захопити Покровськ Донецької області та встановити контроль над стратегічно важливими логістичними шляхами Сил оборони України. Та попри це українські війська теж мають успіхи на Покровському напрямку, заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

Тим часом на Торецькому напрямку українські військові знищили групу російських піхотинців, серед яких був російський офіцер радіорозвідки. Бліндаж окупантів був замаскований у смітті.

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