Окупанти вбили щонайменше 2 освітян.

Вранці в середу, 23 серпня, російські окупанти атакували Сумську область дронами-камікадзе. "Шахеди", зокрема, поцілили у місто Ромни, яке пережило російську окупацію у лютому-березні 2022 року.

"Сьогодні о 10.05 у місті Ромни російський БпЛА типу Shahed влучив у навчальний заклад. На жаль, будівля закладу повністю зруйнована. Усі служби працюють. Розгорнутий штаб ліквідації наслідків", – інформує Сумська обласна військова адміністрація.

В ДСНС інформують, що окупанти знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян.

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"Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще 3 людей отримали поранення. Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу. Пошуково-рятувальна операція триває", – зазначили рятувальники.

Зауважимо, повітряну тривогу в Сумській області було оголошено о 9:29. В Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

"Кілька ворожих БпЛА продовжують перебувати у повітряному просторі в Сумській області", – інформували в ПС. Незабаром, об 11:46, було оголошено про відбій повітряної тривоги у Сумській області.

Удари по Україні 23 серпня - що потрібно знати

У ніч на 23 серпня, коли українці відзначають День прапора, російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе "Шахед".

У Повітряних силах повідомили, що всього було випущено до 20 ударних дронів. Пуски здійснювали з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) і Чауда (Крим).

11 ворожих безпілотників знищено. Дев'ять збили в Одеській області, два – в межах Запорізької області. В Одеській області є влучення в зерносховище.

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