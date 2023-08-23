Там зазначили, що велика частина дронів летіли на Одеську область.

У ніч на 23 серпня російські окупанти здійснили пуски ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. "Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим)", - уточнили в Повітряних силах.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев’ять у Одеській та два – в межах Запорізької області.

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Нічна атака дронів

Вносі в Одеській області оголошувалась повітряна тривога. Нещодавно прес-служба Сил оборони півдня України повідомила, що ворог завдав дронового удару по Одещині, є влучання у зерносховище.

"Але нажаль є влучання. Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу", - розповіли військові. Вони додали, що за попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих нема.

За даними очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одещини.

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