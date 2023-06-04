Водночас ударними дронами атакували Сумську область.

Російська Федерація в ніч на 4 червня атакувала аеродром біля Кропивницького. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Звісно, не все вдається перехоплювати, і так роблять дива наші захисники неба. Травень ви бачили який був насичений обстрілами. Було випущено шість ракет. Шість літаків - шість ракет, хоча могло бути значно більше... З шести ракет чотири знищила ППО, а дві, на жаль, влучили на оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я зі зрозумілих причин не буду вам говорити", - заявив він.

За його словами, є також пошкодження у Сумській області - туди агресор запустив п'ять дронів.

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"Це з району аеродрому Сеща з північного напрямку. Атакували вони Сумську область. Там є уражені об'єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві", - заявив Ігнат.

Нічна атака по Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні близько 01:30 4 червня в більшій частині областей пролунала тривога.

Вранці начальник КМВА Сергій Попко заявив, що до Києва жодна повітряна ціль не долетіла - ППО знищила все ще на далеких підступах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 01:00 по 04:00 4 червня росіяни застосували п'ять іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, випущених з шести стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з району Каспію.

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