Відзначається, що всього росіяни запустили по українських містах п'ять дронів та шість ракет.

Армія Російської Федерації в ніч на 4 червня вдарила по містах України ракетами і дронами типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили чотири крилаті ракети і три дрона-камікадзе.

"Окупанти продовжують нічні атаки по території України безпілотниками та крилатими ракетами по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури", - повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Відзначається, що з 01:00 по 04:00 4 червня росіяни застосували п'ять іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, випущених з шести стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з району Каспію.

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"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилатих ракети та три ударні дрони!" - зазначено в повідомленні.

Атака на Україну в ніч на 4 червня - що відомо

В Україні близько 01:30 4 червня в більшій частині областей пролунала тривога. При цьому в Київській ОВА заявили про підвищеній загрозі атаки з повітря.

Пізніше з'явилося повідомлення, що на підступах до столиці працює ППО. На ранок начальник КДВА Сергій Попко повідомив, що до Києва жодна повітряна ціль не долетіла, а все, що прямувало в бік міста - ППО знищило ще на далеких підступах.

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