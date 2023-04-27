Йдеться про службовців Росгвардії.

Російській Федерації не вистачає особового складу для повного контролю над усіма тимчасово окупованими територіями України.

Про це йдеться у злитих даних Пентагону, пише "Радіо Свобода". Журналісти ознайомились з документами, які датуються кінцем лютого 2023 року.

Там вказується, що у серпні 2022 року в Україні перебували понад 27,5 тисячі військовослужбовців нацгвардії РФ (Росгвардії). Ці війська зазнали суттєвих втрат.

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Зазначається, що Росгвардія взяла на себе численні додаткові завдання щодо утримання захоплених територій по лінії фронту. Це ще більше посилило нестачу особового складу.

Росгвардія була утворена зі службовців Внутрішніх військ МВС у 2016 році. Вже за рік вона нараховувала 340 тисяч співробітників. Однак, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєві втрати під Києвом і Харковом зазнали частини ОМОН, що входять до складу Росгвардії. Саме з їхньою допомогаю РФ планувала підтримувати порядок на окупованих територіях України.

Втрати Росії у війні

Як раніше повідомляє УНІАН, за вчорашній день ЗСУ ліквідували 510 російських окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення в Україну російські втрати склали вже орієнтовно 188 920 осіб.

Видання The Washington Post на основі матеріалів Пентагону написало, що президент РФ Володимир Путін схвалив набір в армію ще 400 тисяч солдатів. Таким чином він вирішив замінити повноцінну мобілізацію.

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