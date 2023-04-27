За вчорашній день ЗСУ ліквідували 510 російських окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення в Україну російські втрати склали вже орієнтовно 188 920 осіб, повідомляє український Генштаб.
Крім відчутних втрат в живій силі, ворогу вчора було завдано шкоди в бойовій техніці. Зокрема знищено:
- 2 танки (за весь час ‒ 3694),
- 16 бойових броньованих машин (всього - 7178),
- 10 артилерійських систем (2887),
- 3 реактивні системи залпового вогню (542),
- 1 установку ППО (293),
- 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2461),
- 13 автомобілів і автоцистерн (5805).
Ситуація на фронті - останні новини
За минулу добу ЗСУ відбили 54 ворожі атаки. Найважчою ділянкою залишається Бахмутський напрямок. Також росіяни намагаються наступати в районах Авдіївки та Мар'їнки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.
Аналітики ISW констатують зростаючу конкуренцію між різними російськими ПВК, які воюють в Україні. Про конкуренцію свідчать публічні відеозвернення найманців до Путіна. Нещодавно ролик записали бойовики газпромівської ПВК"потік".