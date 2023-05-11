Рівень ракетної загрози залишається високим, але можливо окупантам потрібна пауза.

Над Чорним морем ворог активував розвідку безпілотниками. Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі в Чорному морі перебуває десять російських кораблів, у тому числі два надводних ракетоносії, які споряджені 16 "Калібрами".

"Решта ракетоносіїв протягом 2-3 годин можуть повернутися на чергування. Таким чином, рівень ракетної загрози залишається високим, хоча вірогідно, окупантам потрібна буде пауза. Але водночас фіксуємо активність безпілотних розвідників над територіальним морем", - розповіли у командуванні.

Також зазначається, що вчора російські військові п’ять разів обстріляли акваторію Дніпро-Бузького лиману, де ворог активізувався на тлі зустрічі в Стамбулі учасників "зернової ініціативи".

Відео дня

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, 9 травня у Чорному морі перебувало 14 ворожих кораблів. Серед них було чотири носія "Калібрів", залп яких складав 32 ракети. Потім ситуація змінилася, частина ракетоносіїв відправилася до пункту базування.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Відповідно до звіту Генштабу, протягом останньої доби сили оборони України успішно ліквідували 610 окупантів. У результаті операції було знищено 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем та 2 РСЗВ.

У загальному рахунку, втрати Російської Федерації в Україні на даний момент становлять 196 тисяч 920 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: