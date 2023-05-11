Росія в Україні втратила ще чотири танки, поділилився Генштаб ЗСУ.

Втрати росіян в Україні стрімко впритул наблизилися до нової психологічної позначки.

За добу на нашій землі ліквідували 610 ворогів, і тепер загальні втрати супротивника становлять 196920 загарбників, повідомив у четвер, 11 травня, Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, знищено ще багато ворожої техніки та озброєння, у тому числі: чотири танки, 12 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, дві реактивних системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, три безпілотники оперативно-тактичного рівня, дві одиниці спецтехніки, а також 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Нагадаємо, загальні ворожі втрати на нашій землі на 10 травня становили приблизно 196310 окупантів.

Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати

Генштаб ЗСУ вранці 11 травня у своєму зведенні повідомив, що російські загарбники на низці напрямків намагалися вести наступальні дії, але зазнали провалів. Зокрема, наступи супротивника провалилися на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Раніше стало відомо, що супротивники під натиском захисників України під Бахмутом на деяких ділянках фронту відступили на кілька кілометрів.

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