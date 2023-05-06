Сумарний залп крилатих ракет типу "Калібр" становить до 32 одиниць.

У Чорному морі російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв. На тлі активності авіації, яка створює загрозу завдання повітряних ударів по території України, громадян попереджають про високий рівень небезпеки.

"В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями", – повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зокрема, сумарний залп крилатих ракет типу "Калібр" становить до 32 одиниць.

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"На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий", – йдеться у повідомленні.

Кораблі РФ в Чорному морі

Останніми днями росіяни посили атаки по Україні. Ворог застосовує ракети, керовані авіаційні бомби та використовує дрони-камікадзе. Ракети випускають, зокрема, з моря.

Вдень 6 травня повідомлялося, що росіяни прибрали ракетоносії в Чорному морі, там перебувало 6 кораблів РФ. При цьому в ОК "Південь" наголосили, що ракетна небезпека може виникнути раптово – як з повітря, так і з суші чи з моря.

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