Окупанти масованим вогнем накрили населені пункти області.

Російські окупанти сьогодні, 8 червня, завдали масованого удару по Херсонщині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще 17 отримали поранення.

"Окупанти вкотре доводять , що вони нелюди. Ці терористи сьогодні (8 червня - УНІАН) масованим вогнем вкрили Херсонщину – 17 людей отримали поранення і одна жінка загинула", - повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив. що ворог бив по Херсону саме в той час, коли відбувалася евакуація людей, які опинилися на підтоплених територіях через підрив окупантами дамби на Каховській ГЕС. За його словами,постраждали цивільні, рятувальники, поліцейські, лікар, волонтер - загалом 9 осіб.

"Ближче до вечора Росія знову обстріляла Херсон - в жінки діагностували легке поранення, їй надали необхідну допомогу", - сказав Прокудін.

За його словами, через російський обстріл села Дніпровське поранено одразу 5 осіб, їх шпиталізували.

"У Бериславі ворог скинув авіабомбу на житловий будинок - 55 річний чоловік отримав легкі поранення, а його дружина загинула на місці. Також поранено ще одного чоловіка", - зазначає голова Херсонської ОВА.

Прокудін також розповів про ситуацію з підтоплення населених пунктів.

"Ситуація залишається складною, але потроху стабілізується. Зараз рівень води зберігається на відмітці 5 метрів 55 см. В порівнянні з ранком вода відійшла на 6 см. На правобережжі під водою опинилися 3426 будинків"- зазначив він.

Голова Херсонської ОВА розповів, що на окуповані частині Херсонщини ситуація залишається критичною.

"Люди рятують одне одного власними силами, а їм у спини стріляють окупанти- терористи", - додав він

Евакуація з Херсонщини під обстрілами - останні новини

Сьогодні, 8 червня, зранку російські загарбники нанесли наносили удари по прибережних територіях та центральній частині міста Херсон. В МВС повідомили, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

Офіс генпрокурора поінформував, що за фактом жорстокого обстрілу Херсона розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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