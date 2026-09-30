Росіяни масовано вдарили по Києву та області балістичними ракетами: є поранені та жертва

Застосовано було до 20 ракет різних типів, які запускались із Курської, Воронезької та Брянської областей.

Російські окупанти масовано вдарили по Києву та області балістичними та гіперзвуковими ракетами ракетами. Про це повідомили Повітряні сили та моніторингові канали.

Оновлено 05:03. Голова Київської ОДА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки удару по Київщині:

У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. Серед них дитина. Окрім того, під завалами виявили тіло ще однієї дитини , рятувальники проводять деблокування.

, рятувальники проводять деблокування. У Вишгородському районі пошкоджено та зруйновано приватні будинки, виникли пожежі.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів, 2 складські приміщення, виникла пожежа.

Також зафіксовано наслідки атаки по об’єктах інфраструктури в Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок атаки по Києву, одну поранену жінку медики госпіталізували.

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За їхніми даними, застосовано було до 20 ракет різних типів (Циркони/КН-23/С-400/Іскандер-М), які запускались із Курської, Воронезької та Брянської областей.

Працювали виключно по енергетичній інфраструктурі, а пабліки повідомляли про відключення світла та перебої з водопостачанням у столиці.

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Святошинському районі виникла пожежа в приватному секторі.

У Голосіївському районі виникло загоряння складської будівлі, поінформувала КМВА. В Оболонсьому районі внаслідок атаки відбулося загоряння в приміщенні магазину.

Удари РФ по Україні

Раніше видання The Guardian писало, що лише протягом минулого тижня російські ракети та реактивні БПЛА уразили житлові будинки, офіси, склади та центри обробки даних по всьому Києву.

Зазначалось, що майже щодня російські удари по українській столиці вбивають чи ранять мирних жителів. І це створює дедалі більше відчуття, що Київ стає прифронтовим містом, яке зараз зазнає найбільших російських атак з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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