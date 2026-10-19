РФ вдарила балістикою по Києву: є загиблі та постраждалі

Відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

В неділю ввечері, 18 жовтня, російські окупанти запустили по столиці України балістичні ракети з Брянська. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання та жертв в Telegram.

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Оновлено 1:11: в КМВА повіломили, що кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб.

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"Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю збільшилася до 3 осіб".

Кличко проінформував, що в Деснянському районі сталося влучання в будівлю медичного центру, а в Дніпровському – в нежитлову будівлю.

"У Деснянському районі влучання, попередньо, в будівлю медичного центру. У Дніпровському – в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місця", - йдеться в його повідомленні.

Згодом мер столиці поділився, що внаслідок російської атаки відомо про одного загиблого:

"Внаслідок ворожої атаки на столицю одна людина загинула. Двоє постраждалих. Одного пораненого медики госпіталізували".

За даними Київської міської військової адміністрації, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено заклади освіти.

Атаки РФ на Київ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що The New York Times вказує, що перебої з електроенергією та водопостачанням, зруйновані будинки й постійна загроза нових ударів перетворили повсякденне життя мешканців столиці на боротьбу за виживання. Як зазначає видання, ситуація в столиці погіршилася після того, як у серпні Росія почала масово застосовувати нові реактивні безпілотники. В статті додається, що Москва намагається позбавити Київ нормальних умов для життя, змусити людей залишати місто та схилити Україну до капітуляції. Крім того, напередодні зими Росія погрожує знищити міську інфраструктуру електро-, тепло- та водопостачання.

Також ми писали, що перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко визнав, що інтенсивність та точність як російських безпілотників, так і ракет, які ворог застосовує по столиці, зросла. Тому він не виключає проблем в столиці взимку з опаленням, електрикою та водою. Кучеренко поділився, що ворог вже балістичною ракетою пошкодив обладнання на одній з підстанцій. Він додав, що це не було б катастрофою, якби для заміни був час та обладнання, але часу немає, а резерву не так вже й багато.

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