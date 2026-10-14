РФ вдарила балістикою по Києву та кількох містах: що відомо

Росія запустила балістичні ракети по кількох містах України. У Києві та області пролунали вибухи, повітряну тривогу оголосили через ракетну загрозу.

В ніч на 14 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Основною ціллю став Київ, однак загроза також виникла для Житомира, Білої Церкви та Полтави. Вибухи лунали й у Харкові та Дніпрі.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, перші пуски балістичних ракет у напрямку столиці Повітряні сили зафіксували о 04:39. Невдовзі в Києві та Київській області пролунали вибухи.

Після повідомлення про ще одну швидкісну повітряну ціль вибухи повторилися.

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Місцеві канали пишуть, що лівий берег Києва частково знеструмлений після прильотів. Світло зникло в більшій частині Голосіївського району та Печерську. Також попереджують про проблеми з водопостачанням у столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ворог ударив по кількох енергообʼєктах столиці.

Також ракети рухалися в напрямку Житомира, Білої Церкви та Полтави. Крім того, про вибухи повідомляли в Харкові та Дніпрі.

У Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців не ігнорувати небезпеку та пройти до укриттів.

"Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", – повідомили в КМВА.

Оновлено о 06:50. Кличко уточнив, що внаслідок атаки ворога є один постраждалий в Дарницькому районі столиці. Медики його госпіталізували.

Крім того, у Голосіївському районі загинула одна людина. Атака балістикою на столицю триває.

Оновлено о 07:16. В ДСНС повідомили, що внаслідок нічої атаки на Київ загинуло три людини. Триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

Зокрема, на місці ворожого удару по багатоповерхівці у Деснянському районі вогнеборці ліквідували пожежу на площі 400 кв.м. Кількість постраждалих збільшується, люди продовжують звертатися по допомогу. Виявлені тіла двох загиблих людей.

Вдалося врятувати 16 мешканців будинку. 21 людина постраждала, з них 1 дитина. Тривають аварійно-рятувальні. На місці події працюють психологи Головного управління, які вже надали допомогу 110 людям.

За іншою адресою у Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа у недіючій будівлі.

Загоряння газону на стадіоні у Дарницькому районі вогнеборці ліквідували.

У Шевченківському районі внаслідок влучання в одноповерхову недіючу будівлю сталося незначне загоряння. Пожежу оперативно ліквідували.

Також у Голосіївському районі є влучання в нежитлову будівлю. На жаль, одна людина загинула, ще одна постраждала.

Атаки на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Росія вперше не завдавала ударів по українських енергетичних об’єктах після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я".

Президент Володимир Зеленський оголосив, що основною мішенню російського удару балістикою по Києву була енергетика, а саме ТЕЦ-4.

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